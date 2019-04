Birken-Vollblüte belastet allergische Marathonläufer

Die Aussicht auf schönes Lauf-Wetter mit langen sonnigen Phasen und rund 20 Grad versetzt viele Teilnehmer des Vienna City Marathons (VCM) am Sonntag schon in Vorfreude. Pollenallergiker unter den Läuferinnen und Läufern müssen sich aber bei solchen Bedingungen in Acht nehmen. Betroffene sollten nur vorbereitet und nach Rücksprache mit einem Facharzt sowie entsprechender Notfallmedikation starten.

"Die Birken sind noch in Vollblüte und können weiterhin für hohe bis sehr hohe Belastungen sorgen", berichtete der Österreichische Pollenwarndienst der MedUni Wien. Außerdem blühen Hainbuche, Hopfenbuche, Eiche und Buche - allesamt verwandt mit der Birke und daher mögliche Auslöser einer Kreuzreaktion, die Beschwerden noch verschlimmern kann. Und auch die Platane befindet sich in Vollblüte. Niederschläge sind nicht angesagt.

(APA)