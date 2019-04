Goldenes Quartier: Kameel im Aï ist fix

Wien. Lang hatte man im Goldenen Quartier auf ein Restaurant gewartet. Dann kam das Aï: 4,7 Millionen Euro investierte die internationale Kamp Hospitality Investment Holding in ihr erstes österreichisches Restaurant. Acht Monate später war schon wieder Schluss: vier Millionen Euro Schulden und eine Insolvenz.

Das ist ein Jahr her, seither ist es wieder ruhig in der Seitzergasse. Zu ruhig, wie man im nahe gelegenen Schwarzen Kameel meint. Ende November wurde bekannt, dass sich Kameel-Chef Peter Friese für die Lage interessiert. Er plane eine Camparibar, gemeinsam mit dem Getränkehersteller, ähnlich jener in der Mailänder Galleria Vittorio Emanuele II. Schon 2016 hatte Campari mit dem Kameel ein Gastspiel in der Bognergasse gegeben. Die Bar sei fix, wurde nun der „Presse“ bestätigt. Die Idee sei, eine Verbindung zwischen dem mittelalterlichen Wien und dem Goldenen Quartier zu schaffen. Mit an Bord sei Architekt und Designer Matteo Thun, die Eröffnung ist im Herbst. (tes)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2019)