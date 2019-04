Unbeachtete Tiere im Tiergarten

Wien. Sie sind die wohl am wenigsten beachteten Tiere im Tiergarten Schönbrunn. Während alle Besucher auf die Elefanten starren, die im Regen in Pfützen springen, auf die Pandas, die gemütlich ihren Bambus kauen oder auf die Flamingos, die ihre rosa Federn herzeigen, werden sie von den Besuchern ignoriert: Die Babyenten, die mit ihren Eltern die ersten tapsigen Schritte am Teichrand wagen, die Eichkätzchen, die mutig (und gar nicht scheu) von einem Baum zum nächsten hüpfen. Oder die Schmetterlinge, die zwischen den Gehegen herumflattern.

Das weiß man im Tiergarten Schönbrunn und widmet daher dieses Wochenende den unbeachteten Tieren im Zoo das Familienprogramm. So können die (kleinen) Besucher bei einer Rätselrallye lernen, wie man Buntspecht und Mittelspecht unterscheidet sowie die Spuren von Mäusen und Spechten. Sie können sich Sumpfschildkröten und Eier von Ameisen anschauen, außerdem lernen, für welche Pflanzen Schmetterlinge wichtige Bestäuber sind. In einer Bastelecke können schon kleine Kinder Samenkugeln für Ringelblumen basteln, Schmetterlinge anfertigen und Vogelbilder ausmalen. „Natürlich gibt es auch viele Tipps dazu, wie der eigene Garten oder Balkon für Wildtiere interessant wird“, sagt Wiebke Hoffmann von der Abteilung für Artenschutz.

Gartentage in der Stadt

Bei der Planung seiner Gehege achtet der Tiergarten darauf, auch heimischen Wildtieren Lebensraum zu bieten. Zuletzt wurden in Kooperation mit „Blühendem Österreich“ sechs Schmetterlingsinseln angelegt.

Um die Natur, allerdings um Pflanzen, geht es auch bei den Balkon-Garten-Tagen, die noch heute, Samstag, am Schwendermarkt stattfinden. Dort gibt es Jungpflanzen, Saatgut, Gartenbücher zu kaufen. Außerdem ein Kinderprogramm mit Bobbycar-Parcours und Insekten-Lernstation. Beim Bauernmarkt am Freitag können neben Obst und Gemüse auch Chutneys, Pestos, Wachteleier und Liköre gekauft werden. (win)

AUF EINEN BLICK Der Tiergarten als Lebensraum. Samstag und Sonntag widmet sich das Familienprogramm im Tiergarten Schönbrunn Tieren, die man als Besucher gerne übersieht: Schmetterlinge, Frösche, Enten, Eichkätzchen etc., 10 bis 18 Uhr vor dem Regenwaldhaus. Balkon-Garten-Tage. Diese finden noch heute, Samstag, am Schwendermarkt statt. Dort gibt es Jungpflanzen und Kräuter zu kaufen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2019)