Pfleger bestahl Patienten in Wiener Krankenhaus

Monatelang soll ein Pfleger in einem Krankenhaus in Wien-Ottakring Patienten bestohlen haben. Anfang 2019 wurde die Polizei verständigt. Dem Dieb wurde schließlich eine Falle gestellt, in die er auch sogleich tappte. Dem 25-Jährigen wurden 28 Diebstähle zugeordnet, die Schadenssumme beläuft sich auf rund 6500 Euro, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Österreicher wurde angezeigt und entlassen.

Zumindest seit Mai 2018 soll der Mann im Wilhelminenspital aus den Zimmern von Patienten Bargeld gestohlen haben. Er nutzte teilweise den schlechten Gesundheitszustand der Kranken aus, bestahl sie, während sie schliefen oder sperrte verbotenerweise ihre Spinde auf und entwendete daraus Geld. Am 13. März stellten ihm Ermittler des Landeskriminalamtes eine Falle. Sie legten präpariertes Geld aus. Dafür wurde auf die Scheine ein Mittel aufgetragen, das auf den Händen mehrere Tage sichtbar ist. "Nicht einmal 24 Stunden später war das Geld weg", schilderte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

Bei einer Kontrolle der Mitarbeiter wurde der 25-Jährige ertappt. Er hatte die präparierten Geldscheine in seiner Geldbörse und die Spuren an seinen Händen. Diesen Diebstahl sowie einen zweiten in der selben Nacht gestand der Mann. Die Ermittler ordneten ihm insgesamt 28 Diebstähle zu. Zu diesen war er "vereinzelt geständig", sagte Maierhofer.

(APA)