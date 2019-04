Wien. Nein, sagt Rebecca Horner, überrascht sei sie nicht gewesen. Auch wenn sie nicht in ihrer Funktion als Tänzerin an der Wiener Staatsoper von den Vorgängen an der Ballettakademie erfahren habe. Doch die Schwester ihres Lebensgefährten ist dort Schülerin. Von der nun kritisierten Lehrerin sei sie nur kurz unterrichtet worden, im Internat habe sie aber viel gehört. „Dass da etwas nicht passt, haben wir schon länger mitbekommen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2019)