Grasser kritisiert „Unsinn“ der Staatsanwälte

Wien. Seit zehn Jahren verfolge die Staatsanwaltschaft den falschen Mann, sagte Karl-Heinz Grasser gestern, Donnerstag, im Wiener Straflandesgericht – und meinte sich selbst. Der einstige Finanzminister und nunmehrige Hauptangeklagter im Buwog-Prozess nutzte den 90. Verhandlungstag, um zwei Stunden lang über die „tatsachenwidrigen“, „unsinnigen“ Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft zu referieren. Und beteuerte: „Ich habe ein reines Gewissen.“

Der Vorwurf, er habe im Bieterverfahren anlässlich der Privatisierung der Bundeswohnungen „pflichtwidrig“ Informationen weitergegeben – konkret die Zahl 960 bzw. 960,65 –, sei falsch. Zum einen, weil er von ihr erst am 7. und nicht, wie in der Anklage behauptet, am 4. Juni 2004 erfahren habe. Zum anderen, weil sie „in ihrer Bedeutung ein absolutes Nullum waren“. Überhaupt sei ihm „völlig egal“ gewesen, wer den Zuschlag für die Wohnungen erhielt. Ziel sei lediglich der maximale Erlös für die Republik Österreich gewesen.

Anders sieht das die Staatsanwaltschaft: Nach der ersten Bieterrunde seien „die Falschen“, nämlich die CA Immo und nicht das „Österreich-Konsortium“ vorn gelegen, so ihre Interpretation. Daher habe Grasser den Betrag, den die CA Immo angeblich höchstens zu zahlen bereit gewesen wäre (960 Millionen Euro), verraten, sodass in Runde zwei dann die „Österreicher“ mit 961 zu 960 Millionen Euro vorn lagen.

Unvergessenes Knittelfeld

Zuletzt kam Grasser auf Kärntens Ex-Landeschef Jörg Haider zu sprechen. Das Verhältnis zu ihm habe sich seit der Spaltung der FPÖ in Knittelfeld 2002 „abgekühlt“. Denn: „Weder er noch ich haben vergessen, was vorgefallen ist.“ Der Prozess wird am 7. Mai fortgesetzt. (hell)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.12.2019)