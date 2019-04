Menschen mit großer Wanderambition gehen natürlich dort los, wo der Beethoven-Weg offiziell beginnt: Direkt in Mödling, wo der Komponist 1819 im Hafnerhaus gelebt hat, bei der Kirche, am Lokal „Bockerl“ vorbei, bergauf. Wer aber nur einen Teil des Beethoven-Wegs, der nach mehr als 14 Kilometern in Baden endet, absolvieren möchte, kann etwa in Gumpoldskirchen starten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2019)