450 Jahre Bundesgärten: Die Alte Dame und andere Geheimnisse

Für den Wiener – und auch die Touristen – sind es einfach ein paar gepflegte Fleckchen Grün, ein Stück Naherholung, das die Stadt lebenswerter macht und das gerade an so prachtvollen Frühlingstagen besonders geschätzt wird. Und es sind Parks, die an wichtige Sehenswürdigkeiten angehängt sind. Aber welcher davon nun genau zu den Österreichischen Bundesgärten zählt und welcher einfach ein Park der Stadt Wien ist, ist weniger geläufig. Fünf Gärten in Wien (nämlich der Schlosspark Schönbrunn, der Burggarten, der Volksgarten, der Augarten und der Belvederegarten) sowie zwei in Innsbruck (der Hofgarten und der Schlosspark Ambras) gehören zu den Österreichischen Bundesgärten. Sie waren einst im Besitz des Kaisers, gingen vor 100 Jahren in das Eigentum der Republik Österreich über, feiern aber dank der lang bestehenden botanischen Sammlungen heuer ihr 450-jähriges Bestehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2019)