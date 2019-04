Sorgenkind Augarten, pflegeleichter Belvederegarten

Der Schlosspark Schönbrunn ist wohl der prominenteste der Österreichischen Bundesgärten, es gibt aber noch sechs weitere in Wien und Innsbruck, die das botanische Erbe der Monarchie weiterführen, nämlich den Volks- und den Burggarten, den Belvederegarten, den Augarten sowie den Schlosspark Ambras und den Hofgarten. Wobei, ganz so streng wird das mit der historischen Bepflanzung heute nicht mehr genommen. Denn auch wenn es sich vorwiegend um Barockgärten handelt, wird die Gestaltung doch ein bisschen an die heutige Zeit angepasst.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2019)