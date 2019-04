Flughafen Wien-Schwechat installiert Schranken vor Abflugrampe

Wien/Schwechat. Wer vom Flughafen Wien-Schwechat abfliegt und sich daher mit einem privaten Auto oder etwa einem Taxi zu den Abflugterminals fahren lässt, muss ab Donnerstag (Start 11 Uhr), bei einem Schranken Halt machen. Und ein Kurzparkticket ziehen. Mit diesem neuen System sollen die zuletzt zeitweise chaotischen Szenen in der Kiss-and-Go-Zone verhindert werden.

Bei der Auffahrt zur Rampe wird eine fünfspurige Schrankenanlage in Betrieb gehen. Mit dem dort erhältlichen Ticket darf man dann zehn Minuten gratis auf der Rampe halten – konkret in der direkt vor den Terminals eingerichteten Ausstiegszone. Wer länger bleiben möchte, muss die (in Fahrtrichtung) links liegenden Pkw-Abstellflächen nutzen. Pro angefangener Viertelstunde zahlt man dann zwei Euro. Beim Verlassen der Zone innerhalb von zehn Minuten öffnen die dortigen Schranken mittels Kennzeichenerfassung automatisch.

15.000 Fahrzeuge täglich

„Wir wollen so eine staufreie Anfahrt ermöglichen“ sagt Flughafen-Sprecher Peter Kleemann der „Presse“. Zuletzt waren von der Polizei täglich Dutzende Strafzettel auf der Rampe ausgestellt worden. Ebendiese wird pro Tag von zirka 15.000 Fahrzeugen befahren.

