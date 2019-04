Drogenkurier aus Holland am Wiener Hauptbahnhof geschnappt

Ein mit dem Zug über Deutschland aus Holland angereister Drogenkurier ist am Dienstagnachmittag am Hauptbahnhof in Wien-Favoriten von Ermittlern des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle West, festgenommen worden. Der 46-jährige nigerianische Staatsbürger hatte 218 Gramm Heroin und 164 Gramm Kokain bei sich, dessen Verkaufwert auf 50.000 Euro geschätzt wurde.

Das Suchtgift war teilweise in leeren Saftpackungen versteckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Information über den illegalen Transport sei nach einem Tipp im Zuge von Ermittlungen gegen afrikanische Tätergruppen im Bereich Suchtmittelkriminalität eingegangen.

