Wien. Es sind Detailfragen zu jenem Vorfall, bei dem Pädagoginnen Kleinkinder eingesperrt haben sollen, die nun in den nächsten Tagen geklärt werden. Wie „Die Presse“ exklusiv berichtete, wurden Anfang April mehrere Kinder von zwei Pädagoginnen in einen Waschraum gesperrt. Vorgefallen ist das in einem vom Verein Kiwi betriebenen Betriebskindergarten von Boehringer Ingelheim in Wien-Meidling. Die Pädagoginnen wurden bereits entlassen, die MA 11 ermittelt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2019)