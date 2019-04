Spielzeuggeschäfte: Die Letzten ihrer Art

Wien. Natürlich wird auch hier zwischen den Stofftieren, den Brio-Eisenbahnen, dem zehn Meter langen Regal voller Puzzles, den Puppenkleidern auf winzigen Kleiderhaken, mitten im Bannert also, darüber geredet.



Darüber, dass ein paar Hundert Meter weiter, beim Hilpert, der Abverkauf läuft. Denn Betreiber Alexander Hilpert geht mit Ende Juni in Pension und sperrt – mangels Nachfolgers – eine echte Wiener Institution: In seinem Spielwarengeschäft hinter dem Stephansdom haben in 147 Jahren Firmengeschichte Generationen von Eltern für ihre Kinder eingekauft.

