U2 und U5 kommen, doch der Ausbau der U-Bahn hinkt dem Wachstum der Stadt hinterher.

Der öffentliche Verkehr ist etwas, um das Bewohner anderer Städte Wien beneiden. Und ja, das System funktioniert. Bus, Straßenbahn und U-Bahn fahren in weitgehend attraktiven Intervallen und erschließen die Stadt recht gut. Dank der 365-Euro-Jahreskarte (keine rote, sondern eine grüne Erfindung) ist all das auch noch recht günstig. Aber es knirscht zunehmend. Das starke Wachstum Wiens der vergangenen Jahre wird spürbar, wenn sich die Menschen in der U-Bahn dicht an dicht aneinanderdrängen müssen. Wenn eine Straßenbahn wie die Linie 43 trotz kurzer Intervalle komplett überfüllt ist. Und wenn bei einer Verzögerung merkbar ist, wie sehr am Limit das System bereits ist.

