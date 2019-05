Wien, Hauptstadt der (öffentlichen) Bäder

Wien. Zwölf Grad, Regen ohne Ende. Aber wenn ein Termin wie der Start der städtischen Badesaison am 2. Mai seit Jahren quasi in Stein gemeißelt ist, muss man sich den Fototermin dazu eben schönreden: „Es ist wirklich warm“, versicherte der für Bäder zuständige Stadtrat, Jürgen Czernohorszky (SPÖ), am Montag nach einem Griff ins Becken des Kongreßbades.



„Der Regen ist ein gutes Omen“, sagte Hubert Teubenbacher, Leiter der MA 44 (Bäder). Schließlich habe man voriges Jahr den Pressetermin im Schafbergbad ebenfalls bei Regen absolviert – und es wurde ein heißer, trockener Sommer mit guten Zahlen.

