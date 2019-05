Kritik an Öko-Wohnprojekt in Wien-Ottakring

Wien. Für die Stadtregierung ist es ein ökologisches „Vorzeigeprojekt“: 200 Wohnungen, die Hälfte davon gefördert, sowie ein Kindergarten sollen auf einer ehemaligen Gärtnerei in der Gallitzinstraße am Wilhelminenberg gebaut werden – inklusive begrünter Fassaden und Nistplätzen auf dem Dach. Doch das Projekt ist umstritten. Eine Anrainerinitiative stemmt sich gegen die geplante Bauhöhe von bis zu 16 Metern und beklagt eine fehlende Bürgerbeteiligung – was man im Rathaus zurückweist. Kritik kommt auch von den Neos, sie sprechen von einem dreisten „Megabauprojekt“. Die ÖVP hat eine Sachverhaltsdarstellung bei der Volksanwaltschaft eingebracht. (twi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.05.2019)