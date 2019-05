Wiens einziger Skisprungclub vor dem Aus

Die Wiener Stadtadler, der einzige Skisprungclub Ostösterreichs, in dem rund 30 Kinder im Winter auf Schnee und im Sommer auf bewässerten Matten trainieren, kämpfen um den Fortbestand.

Nachdem sich zwei Sponsoren zurückgezogen haben, ist die Finanzierung des Betriebs nicht mehr gesichert, Fahrten zur nächstgelegenen Schanze in Mürzzuschlag beispielsweise sind kaum noch möglich. Auch hochwertige Skisprungausrüstung, Schanzengebühren und Lagerkosten lassen sich kaumnicht mehr finanzieren.

Nun werden – neben der Suche nach einem neuen Hauptsponsor – auf der Crowdfunding-Plattform I believe in you (https://ibiy.net/WienerStadtadler) Spenden gesammelt, um für die Suche nach neuen Geldgebern Zeit zu gewinnen.

Erfolgreiche Kaderschmiede

Insgesamt zählt der Verein 130 Mitglieder. Und die Stadtadler waren in der Vergangenheit höchst erfolgreich: Die Gesamtsiegerin der Internationalen Kindervierschanzentournee kam in den letzten drei Jahren jeweils aus Wien.

Und auch bei den etwas älteren Schülern hat erst im Februar mit Louis Obersteiner ein Wiener einen Sieg im höchsten Nachwuchswettbewerb, dem Austria-Cup, geholt.