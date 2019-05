Richtungswechsel in der Spanischen Hofreitschule

Kurz vor zehn Uhr morgens ist die Schlange unter der Michaelerkuppel lang. Geduldig warten die Besucher an diesem regnerischen frühen Maitag darauf, zur Morgenarbeit eingelassen zu werden. Business as usual. Was die Spanische Hofreitschule ist, davon haben die meisten der Touristen wohl eher nur ungefähre Vorstellungen. Vom Streit um sie haben sie womöglich gar nichts mitbekommen.



Dabei wurde in der Reitbahn in den vergangenen Monaten gehörig Sand aufgewirbelt. Anlass war die Nachbesetzung von Hofreitschul-Chefin Elisabeth Gürtler, die sich künftig wieder ihrem Tiroler Hotel und ihren eigenen Pferden widmen will. Als Nachfolgerin kam Sonja Klima – nicht ohne stürmischen Protest. Medien zitierten genüsslich aus dem in nicht gerade sattelfestem Deutsch verfassten Bewerbungsschreiben der ehemaligen Volksschullehrerin. Der Fachbeirat der Hofreitschule sprach von Fehlbesetzung und Postenschacher und trat aus Protest zurück. Tatsächlich hatte die ehemalige SPÖ-Kanzlergattin zuvor eine halbe politische Pirouette vollführt und sich der ÖVP genähert. Wenig später hatte sie einen neuen Job. Für sie die „Erklimmung des Olymp“ in ihrer Pferdewelt.



Zwei Monate später empfängt Klima in ihrem neuen Büro. Antike Holzmöbel wurden durch modernes Weiß ersetzt. Wo früher Elisabeth Gürtler allein saß, teilt sich Klima den Raum nun mit mehreren Mitarbeitern. Das sei unkomplizierter, besser für die Kommunikation. Zum Eklat um ihre Bestellung sagt sie wenig. „Ich glaube, da muss man die beteiligten Personen persönlich fragen. Ich bin ein Mensch, der in die Zukunft schaut und das Negative hinter sich lässt.“

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Lesen Sie mehr zum Thema Robuste Tiere aus dem Karst plus Ursprünglich wurden die barocken Pferde im slowenischen Lipica gezüchtet, nach dem Ende der Monarchie auch im steirischen Piber. Nun soll nach der klassischen Reitkunst auch die Zucht Unesco-Weltkulturerbe werden.

Meistgekauft