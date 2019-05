Fünf Verletzte bei massivem Kellerbrand in Wien-Simmering

Schon wieder ein Brand in Wien-Simmering: Aus noch nicht bekannter Ursache brach in den frühen Morgenstunden ein Brand in einem Keller eines 8-stöckigen Wohnhauses einer größeren Wohnhausanlage in der Simmeringer Lorystraße aus, berichtet die Wener Feuerwehr. Fünf Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht werden, mehr als 100 Personen wurden in Sicherheit gebracht. Über 70 Kellerabteile vollkommen zerstört.

Als die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien eintrafen, war das am meisten betroffene Stiegenhaus bereits stark verraucht – eine Flucht über das Stiegenhaus war für die BewohnerInnen nicht mehr möglich. Aus mehreren durch die Hitze geborstenen Kellerfenstern schlugen Flammen. Die Feuerwehr rief Alarmstufe zwei aus.

Sofort wurde von den Feuerwehrleuten begonnen, die Flammen zu bekämpfen. Die Hausbewohner wurden mit Fluchtfiltermasken über das Stiegenhaus und mit einer Drehleiter von außen in Sicherheit gebracht.

Da sich der Brandrauch über Verbindungsgänge auch in die beiden benachbarten Stiegenhäuser verschleppte, wurden auch diese Gebäudeteile evakuiert. Insgesamt wurden mehr als 100 Personen in Sicherheit gebracht. Die Wiener Linien stellten zwei Straßenbahngarnituren für die BewohnerInnen zur Verfügung, um darin die Dauer des Einsatzes abwarten zu können.