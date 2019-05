Praterstern: Polizeiinspektion kommt wieder

Wien. Der Wiener Praterstern bekommt eine neue Polizeiinspektion. Bis 2014 gab es an diesem Verkehrsknotenpunkt, der auch als sozialer Brennpunkt gilt, bereits ein Wachzimmer. Dieses wurde im Zuge des Bahnhofsumbaus in die Lassallestraße verlegt. Ende 2020 soll nach Plänen von ÖBB, Stadt Wien und Exekutive die Rückkehr stattfinden. Dafür wird ein Zubau am Bahnhofsgebäude errichtet. Der Baustart ist noch heuer.

Dieses Vorhaben gaben am Montag Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä, der Generalsekretär des Innenministeriums, Peter Goldgruber, und der Wiener Landespolizeipräsident, Gerhard Pürstl, bekannt. „Wir haben täglich 150.000 Menschen am Praterstern“, sagte Matthä, die neue Polizeiinspektion solle einen Mehrwert bieten und das subjektive Sicherheitsempfinden erhöhen. Die Bahn investiere acht Millionen Euro in den 900 Quadratmeter großen Zubau. Integriert wird auch der bestehende Abgang zur U1, der damit Teil der Bahnhofshalle wird.

Ohne Drogen, ohne Prügeleien

Die Polizei wird eine Fläche von 650 Quadratmetern des Zubaus mieten. 63 Uniformierte sollen künftig für Sicherheit sorgen. Goldgruber: „Wir wollen, dass der Praterstern wieder zu einem begehrten Ausflugsziel werden kann und Drogengeschäfte, Prügeleien und Messerstechereien hier keinen Platz haben.“

Seit 1. Februar ist am Praterstern ein Waffenverbot in Kraft. „Das hat dazu geführt, dass die Anzahl der Straftaten deutlich zurückgegangen ist, nämlich um rund 45 Prozent“, so Goldgruber. Außerdem seien „schon mehr als 30 Waffen“ sichergestellt worden.

Die Beamten, die derzeit in der Polizeiinspektion Lassallestraße Dienst tun, sollen in das neue Quartier übersiedeln; die dortige Inspektion solle für andere Einheiten genützt werden, sagte Polizeipräsident Pürstl. Und: Die Polizei wolle darauf achten, „dass es ein sozial verträgliches Bild am Praterstern gibt und die vielen Passanten, die tagtäglich durchgehen, das auch unbehelligt tun können und einen Eindruck mitnehmen, der einer Großstadt würdig ist“. Laut Pürstl ist die Gesamtzahl der registrierten Delikte seit Inkrafttreten der Waffenverbotszone (1. Februar) bis 30. April auf 400 gesunken. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden noch 700 Delikte gezählt. Sieht man sich nur die Zahlen beim Delikt Körperverletzung an, so gibt es ebenfalls einen Rückgang: von 60 auf 25.

Weitere Alkoholverbote?

Bürgermeister Ludwig betonte, er sei stolz darauf, Bürgermeister einer Stadt zu sein, „die zu den sichersten überhaupt zählt“. Beim Praterstern hätten bereits mehrere Maßnahmen gegriffen, unter anderem das seit 27. April 2018 geltende Alkoholverbot. Hier soll die Evaluierung der Erfahrungen in den nächsten drei Wochen abgeschlossen werden. Von den Ergebnissen sind auch weitere mögliche Alkoholverbote in der Bundeshauptstadt abhängig. (m. s./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.05.2019)