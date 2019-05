Tangente nach Unfall im Stadlauer Tunnel gesperrt

Aufgrund eines Unfalls im Stadlauer Tunnel am Mittwochvormittag, an dem zwei Pkw und ein Lkw beteiligt sein sollen, ist die Südosttangente (A23) Richtung Vösendorf in Wien-Donaustadt derzeit komplett gesperrt. Das berichtete der ÖAMTC. Die Dauer des Einsatzes sei nicht abschätzbar.

Der Unfall habe sich um 10.30 ereignet, sagte ein ÖAMTC-Sprecher. Der rund fünf Kilometer lange Stau reiche bis auf die Erzherzog-Karl-Straße zurück. Zum Unfallhergang konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen.

Die 21-jährige Insassin eines der Autos erlitt Rippenprellungen und wurde ins Spital gebracht. Der Einsatz der Rettungskräfte sei bereits beendet, sagte eine Sprecherin am späten Vormittag.

(APA)