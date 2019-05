Explosionsgefahr: Großeinsatz der Feuerwehr in Wien-Favoriten

Die Wiener Berufsfeuerwehr ist am Freitagvormittag zu einem Großeinsatz in Wien-Favoriten ausgerückt: In einer Werkstatt in der Laaer-Berg-Straße - Ecke Urselbrunnnengasse drohte eine Acetylengasflasche zu explodieren.

Das Umfeld wurde großräumig abgesperrt, die Werkstatt sowie die umliegende freie Fläche wurden evakuiert, wie der Sprecher der Berufsfeuerwehr, Jürgen Figerl, sagte. Die umliegenden Gebäude wurden hingegen nicht geräumt.

(APA)