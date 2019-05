Endlich ein Open-Air-Wochenende

Wien. 25Grad und (teilweise zumindest) strahlender Sonnenschein. Eine eigentlich gewöhnliche Maiwetter-Prognose sorgt für großes Aufatmen – gut, dass der Programmkalender für das Wochenende voller Freiluftoptionen ist.

Eines der Highlights – überhaupt eines der Highlights dieses Konzertsommers: Die Band Bilderbuch spielt dort, wo üblicherweise Größen wie Elton John oder die Philharmoniker auftreten. Die Kremsmünsterer geben ein Doppelkonzert im Ehrenhof des Schlosses Schönbrunn, der bisherige Höhepunkt ihrer Karriere. Das Konzert am Freitag ist längst ausverkauft, für den Zusatztermin am Samstag gab es zuletzt noch Tickets.

Ebenfalls Livemusik, aber bei freiem Eintritt, gibt es das ganze Wochenende beim Donaukanaltreiben: Von der Spittelau bis zur Franzensbrücke entsteht die größte Musikmeile der Stadt. Heute, Samstag, treten unter anderem die deutsche Feel-good-Band Rikas (18.30 Uhr, Salztorbrücke), die Wiener Band Kahlenberg, die ein wenig wie Wanda klingt und vom Leben in Wiens Villenvierteln singt, auf (18 Uhr, Strandbar Herrmann). Bei der Salztorbrücke spielt ab 20.15 Uhr das österreichische House-/Indie-Duo Möwe; wer es rockiger mag, schaut lieber beim Werk vorbei: Ab 20.30 Uhr spielt mit Yokohomo Wiens aktuell wildeste Rock'n'Roll-Band. Am Sonntag wird es etwas ruhiger: Da kann man im Bootstaxi über den Kanal schippern, sich durch den Vienna Food Market kosten oder am Mondscheinbazar stöbern. Musikalisch wartet am Sonntag die Singer-Songwriterin Nadine Abado (19 Uhr, Werk) oder Flut (18.45 Uhr, Salztorbrücke).

Noch ruhiger zugehen wird es am Wochenende in Hetzendorf: Dort findet vom 24. bis 26. Mai (jeweils von 14 bis 18 Uhr) der „Salon Jardin – Wiens Gartensalon“ im Schlosspark statt. Zu sehen gibt es dort Florales, In- und Exterieur, Textiles und Accessoires von österreichischen wie internationalen Ausstellern. Begleitet wird das von einem Rahmenprogramm aus Vorträgen, Workshops, Jazzmusik und Picknicken im Park.

Ebenfalls um die schönen Dinge geht es am Samstag vor dem Museumsquartier: Von elf bis 19 Uhr findet hier der Wamp-Designmarkt statt: Mit 150Designern und Labels aus ganz Europa, einem Outdoor-Streetfood-Bereich oder Do-it-yourself-Workshops.

Im Grünen, vor Wien in Langenzersdorf, geht es am Sonntag um „Bienen und Honig“: Kinder (etwa ab sechs Jahren) erfahren Wissenswertes von einem Imker und können, direkt am Fuße des Bisambergs, Bienenvölker aus der Nähe betrachten. (Ab 15Uhr, Treffpunkt ist links nach dem Museum Langenzersdorf im Rehgraben, die Teilnahme ist kostenlos.)

Vor den Toren Wiens, gegenüber in Klosterneuburg, feiert am Sonntag das Institute of Science and Technology (IST) Austria zehnjähriges Bestehen: Beim Forschungsfest(12–18 Uhr) sind Besucher jedes Alters eingeladen, bei Stationen auf dem Campus die Welt der Wissenschaft zu entdecken. (cim)

