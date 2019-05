Kobra nahe Wien gesichtet: Vermutlich aus Plastik

Beim Spazieren in Richtung Wien-Stammersdorf hat eine Frau auf einem Feldweg in Bisamberg (Bezirk Korneuburg) eine Schlange entdeckt. Bei dem Tier könne es sich um eine Indische Kobra handeln, teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Ein paar Stunden später kam die Entwarnung: Die Polizei überprüfe Hinweise, dass es sich um eine Schlange aus Plastik gehandelt haben soll, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Laut einem "Heute"-Online-Bericht hatten Kinder bereits am Samstag am Wegesrand eine Gummikobra gefunden.

Zuvor hatte die Exekutive die Bevölkerung im betroffenen Gebiet zur Vorsicht aufgefordert. Für Notfälle liege ein Antiserum im AKH Wien bereit, wurde betont.

Biss hochgiftig

Die Indische Kobra, auch Südasiatische Kobra, Brillenschlange oder kurz Kobra genannt, gehört zu den Giftnattern und kommt vom südlichen Himalaya bis Sri Lanka vor. Sie wird bis zu 1,70 Meter lang und hat kleine, unbewegliche Fangzähne. "Kobras sind im Allgemeinen extrem giftige Schlangen, die ein hochtoxisches Nervengift mit ihrem Biss verabreichen", so die Experten des Tiergartens Schönbrunn.

Das Gift wirke auf das zentrale Nervensystem und führe meist zu Atemlähmung oder Herzstillstand. Nicht einmal 20 Milligramm würden ausreichen, um einen Menschen zu töten, bei einem Biss werden laut dem Zoo bis zu 200 Milligramm injiziert.

Wilderer haben Brillenschlangen wegen ihres Werts in der Lederproduktion im Visier. Die Tiere stehen aber weltweit unter Schutz, der Handel ist verboten. Indische "Schlangenbeschwörer" halten Brillenschlangen. Ihrem Publikum wird vorgegaukelt, die Schlange folge Flötentönen. "Das trifft aber nicht zu, da Schlangen taub sind", weiß man in Schönbrunn. Im Zoo kann man Kobras im Aquarien- und Terrarienhaus sehen.

