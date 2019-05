Der Wiener „Ibiza-Effekt“

Wien. Kann man von den EU-Wahlen etwas für die kommenden Wahlen ableiten? Wenn ja, dann ist das traditionelle rot-blaue Duell um Wien abgesagt. Die FPÖ – traditionell schwach bei der EU-Wahl – fährt in Wien eines der schlechtesten Ergebnisse bundesweit ein.



Die SPÖ dagegen liegt in der Bundeshauptstadt klar über dem landesweiten Schnitt. Anders als Hans-Peter Doskozil im Burgenland hat Michael Ludwig mit seinem sanften Law-and-order-Kurs reüssiert und mobilisiert. Die ÖVP hat dazugewonnen, in Relation zum Rest des Landes aber wenig. Die Grünen haben trotz Verlusten in Wien ihr bestes Ergebnis und die Neos dank einem kleinen Plus eine stabile Ausgangslage. Hier die Details:

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.05.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft