"Smashed to Pieces"-Schriftzug auf anderem Flakturm aufgetaucht

Er gehörte zu den bekanntesten künstlerischen Schriftzugen Wiens: „Smashed to Pieces (in the still of the night)“ des Künstlers Lawrence Weiner. Seit 1991 war diese Wortskulptur - ein Mahnmal gegen den Faschismus - auf dem Flakturm in Mariahilf zu sehen, in dem das Haus des Meeres untergebracht ist.

Nun ist, wie der „Standard" berichtet, eine Nachahmung dieses bekannten Schriftzugs, der Ende April am Dach des Haus des Meeres übermalt worden war, wieder aufgetaucht - und zwar auf einem anderen Flakturm: Jenem im Arenbergpark. Wer für diese Aktion verantwortlich ist ist ebenso ungeklärt wie die Frage, wie der oder die Aktionisten den - an sich gesperrten- Flakturm überhaupt betreten konnten.

Der Flakturm im Arenbergpark wird jedenfalls von der Universität für angewandte Kunst seit längerem als Depot genutzt - was durchaus interessant ist: Denn derzeit laufen Verhandlungen, ob Weiners berühmter Schriftzug nicht in einem Trakt der Angewandten wieder errichtet werden könnte: Die Wiener Sammlerin Franziska Hausmaninger, die das Werk vor einiger Zeit erworben hat, hatte vor einigen Wochen die Idee geboren, den Schriftzug im Schwanzer-Trakt der Uni neu anbringen zu lassen. Ob es hier einen Zusammenhang gibt, war vorerst unklar.

Kritik am Haus des Meeres

Dass Weiners Schriftzug überhaupt vom Haus des Meeres im Zuge des Ausbaus des Zoos entfernt worden war, hat für einige Kritik gesorgt. Der US-amerikanische Künstler selbst bestand schließlich darauf, dass sein Schriftzug (der an einer Seite des Flakturms auch in Deutsch zu lesen war) übermalt werde.

(red. /mpm)