Greta, Arnie, Aksel und Conchita kämpfen in Wien für das Klima

Wien ist heute, Dienstag, ein Zentrum für den Klimaschutz: Bei der Konferenz "R20 Austrian World Summit" von Arnold Schwarzenegger werden neben dem ehemaligen Gouverneur auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in der Hofburg erwartet.

Eröffnen wird die Klimakonferenz am Vormittag der Bundespräsident Alexander Van der Bellen - der am Montag bereits die 16-jährige Aktivistin Thunberg in der Hofburg empfangen hatte. Beim „R20“ erörtern Politiker, Experten und Prominente mit den rund 1200 Besuchern aus 30 Nationen das Thema "Klimafinanzierung".

Am Nachmittag findet am Heldenplatz erstmals ein "Climate Kirtag" statt. Bei dem Kirtag werden dann ab 15.00 Uhr bei freiem Eintritt unter anderen Conchita Wurst, Pizzera & Jaus und Hubert von Goisern auftreten. Angekündigt ist auch der norwegische Skistar Aksel Lund Svindal. Um 17 Uhr sollen Arnold Schwarzenegger und Greta Thunberg am Heldenplatz Reden halten.

Kein Bundeskanzler

Auch der scheidende Bundeskanzler Kurz war bei der Eröffnung des Klimagipfels angekündigt und hätte anschließend Arnold Schwarzenegger im Bundeskanzleramt empfangen sollen. Laut einer Aussendung des Bundespressedienstes findet dieser Termin jedoch nicht statt.

Die Eröffnung des Klimagipfels live:

(APA)