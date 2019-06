Jan Assmann: „Heimat ist ein Begriff, der zu leuchten anfängt, wenn man ihn verloren hat"

Wie definieren Sie Heimat?



Jan Assmann: Heimat ist zunächst ganz klar orts- und herkunftsgebunden. Den geflohenen Ägypter Sinuhe zog es zurück nach Memphis, Odysseus zurück nach Ithaka, Heidi zurück nach Maienfeld, mich selbst zum Beispiel, der ich die ersten zehn Jahre meines Lebens in Lübeck verbracht habe, zog es dorthin zurück. Dann aber ist mir Heidelberg zur „zweiten Heimat" geworden, und darüber hinaus auch Gurna, ein Dorf in Oberägypten, wohin ich sicher 40 Mal zu Ausgrabungen reiste. Paris, wo ich ein Jahr studierte und wohin ich oft zurückkehrte. Und ganz besonders Traunkirchen in Oberösterreich, wo wir vor 47 Jahren eine alte Mühle kauften und seitdem jeden Sommer mit Kindern, Enkeln, Verwandten und Freunden verbringen. Auch der verpflanzte Mensch kann andernorts Wurzeln schlagen. Der Philosoph Karl Jaspers, der im Dritten Reich wegen seiner jüdischen Frau seine Professur verlor und sich aus der Enge seines praktischen Hausarrests befreite, indem er sich mit Konfuzius beschäftigte, schrieb 1947 an Hannah Arendt: „China ist mir – wenn man so übertrieben und töricht reden dürfte – fast zu einer zweiten Heimat geworden."



Halten Sie es auch für möglich, dass eine neue Heimat nicht nur, wie Sie sagen, zur „zweiten Heimat" wird, sondern eine alte komplett ersetzen kann?

