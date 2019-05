Klimaproteste: Wien sieht keinen Notstand, aber eine Krise

Wien. London hat es getan, genauso wie Vancouver und Los Angeles. Konstanz war Anfang Mai die erste deutsche Stadt – weltweit rufen immer mehr Städte den „Klimanotstand“ aus. Nun soll Wien folgen. Das zumindest ist die Forderung der Klimaaktivisten von „Fridays for Future“, die auch heute wieder am Wiener Heldenplatz für eine radikale Wende in der Klimapolitik demonstrieren – diesmal sogar unterstützt von Greta Thunberg, der Initiatorin der Proteste. Eine dementsprechende Resolution haben die Aktivisten vergangenen Freitag an die Wiener Stadtregierung übergeben.

