Verein M.U.T.: Das Netz unter dem sozialen Netz

Am schlimmsten fand es Sorya, wenn sie ihre Kinder reden hörte: „Wenn wir eine Wohnung bekommen, dann haben wir unser eigenes Bett“, hat die Große, die Fünfjährige, oft ihre zwei jüngeren Brüder getröstet. „Sie haben gewartet und gewartet. Dass meine Kinder so gelitten haben, tut mir weh“, sagt Sorya, während sie aus dem Fenster auf das brache Feld blickt.



Das Haus, in dem sie untergekommen sind, liegt idyllisch am Rand von Wien. Dort, wo man gar nicht mehr so genau weiß, ob man noch in der Stadt ist oder schon mitten am Land.



Trotzdem wollte Sorya weg. In eine eigene Wohnung, um sich ihr neues Leben aufzubauen. Fünf Monate bewohnte sie mit ihrem Mann und drei Kindern ein Zimmer im „MaPaKi“-Familienhaus des Vereins M.U.T., das Unterschlupf für Familien und Alleinerzieher bietet, die sonst nirgendwo Platz haben.



Denn eigentlich gibt es für Familien, die plötzlich obdachlos werden – weil sie ihre Wohnung verlieren, Schulden haben oder aus einer gewaltsamen Beziehung flüchten – in Wien ein umfangreiches soziales Auffangnetz: Notunterkünfte, Übergangswohnungen und Mutter-Kind-Häuser sollen vermeiden, dass Menschen und vor allem Kinder auf der Straße landen. Trotzdem existiert eine Lücke, denn die Auflagen für einen geförderten Wohnplatz sind streng. Wer etwa kein Einkommen, sei es auch Mindestsicherung oder Arbeitslosengeld, vorweisen kann oder aus einem Bundesland oder dem Ausland nach Wien gezogen ist, hat keinen Anspruch auf einen geförderten Wohnplatz.



Sorya ist so ein Fall. Und das, obwohl sie österreichische Staatsbürgerin ist. Der Verein M.U.T. betreibt eine der wenigen Einrichtungen in Wien, die auch für sie einen Platz haben.

