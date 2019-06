Rauchsäule über Josefstädter Straße: Brand in Dachgeschoßwohnung

Das Folgetonhorn tönte durch die morgendliche Stille, in der Luft lag Rauchgeruch und am Himmel war eine graue Wolke zu sehen: In der Wiener Josefstadt machte sich am Montagmorgen ein Brand bemerkbar. Auf der Josefstädter Straße (zirka auf Höhe des Café Hummel) loderten in einer Dachgeschoßwohnung die Flammen. Das sorgt für Verkehrsbehinderungen.

Mittlerweile, erklärte die Feuerwehr auf Anfrage der „Presse“, habe man „Brand aus“ geben können. Der Einsatz dauere aber noch an. Es sei ein durchaus großer Brand gewesen. Die im Einsatz befindlichen Feuerwehrleute hätten ihn aber rasch in den Griff bekommen. Verletzt sei, ersten Angaben zu Folge, niemand geworden.

Derzeit kommt es aber noch zu Verkehrsstörungen. Die Straßenbahn kann auf der Josefstädter Straße nicht fahren. Laut Wiener Linien fährt die Linie 2 deshalb derzeit nicht zwischen Josefstädter Straße U und Ring, Volkstheater U. Die Linie 5 fährt nicht zwischen Lange Gasse und Lerchenfelder Straße. Die Linie 33 fährt nicht zwischen Josefstädter Straße U und Lange Gasse. Es wird gebeten, auf die Linie U6 und die Straßenbahnlinie 46 auszuweichen. Derzeit sei, wie die Wiener Linien sagen, das Störungsende nämlich noch nicht absehbar.

