Fiaker: Protest in der Stallgasse

Wien. Die Fliegen schwirren herum, hinter dem Podium in der Stallgasse steht ein Lipizzaner, dem der Rummel in seinem Stall sichtlich auf die Nerven geht, und unter dem Tisch hat es sich ein Hund gemütlich gemacht: Es ist eine ungewöhnliche Protestveranstaltung, zu der die Wiener Fiaker-Vertreter am Montagvormittag geladen haben. Sie haben auf den Simmeringer Hof des Fiaker-Unternehmens Paul geladen. Schließlich will man zeigen, wie gut es den Pferden hier, in ihren Boxen und auf der Koppel in der Rappachgasse geht.

Und vor allem wollen sie kundtun, dass es ihnen reicht. „Seit Jahren waren wir kooperativ, wir haben alles erfüllt und mitgemacht, von den Poo-Bags bis zu den ständigen Kontrollen, aber jetzt müssen wir auf uns aufmerksam machen“, sagt Ursula Chytracek, Sprecherin der Fiakerbetriebe in der Wirtschaftskammer und selbst Inhaberin eines Wiener Fiakerbetriebs.

Scharfer Gegenwind für Fiaker

Nun protestieren die Fiaker: Der Auftakt dazu ist die Veranstaltung in der Stallgasse, vor allem aber planen sie eine Fiaker-Demonstration: Die soll am 11. Juni beim Rathaus stattfinden.

Die Aktion, bei der bis zu 150 Pferde zum und rund um das Rathaus ziehen sollen, werde von sieben Uhr bis zum Abend dauern. Man wolle nicht den Verkehr blockieren, und man sei auch noch bereit, den Protest abzusagen. Aber nur, wenn die Forderungen der Fiaker bis dahin erfüllt seien. Danach sieht es allerdings nicht aus, denn bisher gebe es keine Verhandlungen, so Chytracek.

Schließlich ist der Gegenwind für Wiens Fiaker in den vergangenen Jahren deutlich schärfer geworden – vor allem aus Gründen des Tierschutzes. So gilt nun etwa hitzefrei für Pferde ab 35 Grad, auch wurden die Betriebszeiten um eine Stunde verkürzt, Fiaker sind nun von 11 bis 22 Uhr unterwegs, statt schon ab zehn Uhr.

Außerdem läuft eine Debatte über Gummihufe, um die Straßenbeläge in der Stadt zu schonen, die von Vertretern der Inneren Stadt angestoßen wurde. Und vielfach wird von Tierschützern gefordert, die Fiaker überhaupt aus der Stadt zu verbannen. Tiere im dichten Verkehr zu Spazierfahrten einzuspannen sei nicht mehr zeitgemäß. „Die Politik muss sich entscheiden. Will man Fiaker aus der Stadt weghaben, oder bekennt man sich dazu“, verlangt Christian Gerzabek von der Initiative Pro Fiakerkultur. Diese Interessenvertretung aus Fiaker-Unternehmern, die von Prominenz wie Dagmar Koller unterstützt wird, macht sich seit rund einem Jahr für die Fiaker stark – und hat nun einen Forderungskatalog erstellt).

Neben zusätzlichen Stehplätzen auf dem Stephansplatz geht es derzeit vor allem um den Michaelerplatz. Hier steht bekanntlich eine Umgestaltung im Raum, mit der die Stellplätze wegfallen könnten. Unter anderem hat die Pfarre St. Michael geklagt, vor dem Portal der Kirche würden sich übel riechende Abwässer der Pferde sammeln. Die Fiaker fürchten, dass die Kutschen vom Michaelerplatz ganz verbannt werden, wie das in der Herrengasse der Fall war. Schließlich soll der Michaelerplatz auf Betreiben derselben Privatinitiative umgestaltet werden wie schon die Herrengasse – in der sind Fiaker nun verboten, weil der neue Belag von den Hufen zerstört würde. In Diskussion war etwa eine Verlagerung der Stehplätze in die Stallburggasse bzw. in die Schauflergasse. Eine solche Verlegung in Seitengassen kommt für die Fiaker-Vertreter nicht infrage.

Als sinnvolle Alternative wurde aus Sicht der Fiaker eine Rückverlegung auf den Heldenplatz genannt – dort müsse man dann allerdings Sonnensegel und Pferdeschwämmen errichten, schließlich wurden die dortigen Stehplätze aus Tierschutzgründen aufgelassen. Als wenig geeignet wurde von der Initiative der aktuelle Standplatz beim Burgtor bewertet – hier seien Pferde dem Straßenlärm ausgesetzt, und die Fiaker werden nicht genug wahrgenommen, so die Argumentation.

Allerdings, ob oder wann die Umgestaltung des Michaelerplatzes überhaupt kommt und wie die Fiaker-Regelung dann aussehen wird, ist laut Rathaus derzeit ohnehin völlig offen.

Keine Gummihufe

Den Fiaker-Lobbyisten ist auch die wieder ins Treffen geführte Beschädigung des Straßenbelags durch Hufe ein Dorn im Auge. Dass 50 Fuhrwerke „die ganze Stadt ruinieren“, wird angezweifelt. Versuche mit Gummibeschlägen hätten bis dato noch keine zufriedenstellenden Ergebnisse gebracht, wie Tierärztin Isabella Copar erklärt. Demnach würden Sehnen und Gelenke der Tiere durch den rutschfreien Kunststoffbelag teilweise stark belastet. Zudem würden die Gummibeschläge oft nicht lang halten. Chytracek berichtete, dass diese bei ersten Tests schon nach wenigen Tagen abgenutzt gewesen seien.

Die Fiaker-Initiative verlangt nun jedenfalls die Einrichtung einer Arbeitsgruppe mit Dienststellen der Stadt, Vertretern von Unternehmen, Tierärzten oder auch Hufschmieden. Die Aktion vor dem Rathaus sei ein „endgültiger Hilfeschrei“, heißt es – schließlich wisse man bisher oft nicht einmal, an wen man sich in Sachen Fiaker wenden soll.

TOP 5: Forderungen der Fiaker 1 Mehr Standplätze am Stephansplatz Mit der Neugestaltung des Stephansplatzes wurde die Zahl der Standplätze von 24 auf 12 reduziert. Das reiche nicht: 12 Gespanne könnten die Nachfrage an starken Tagen nicht decken, die Pferde hätten kaum Pausen. Die Fiaker fordern zumindest sechs zusätzliche Stellplätze 2 Standplatz am Michaelerplatz Die Fiaker fürchten, ihre Standplätze im Zuge der Umgestaltung zu verlieren. Eine Verlegung in Seitengassen lehnen sie strikt ab – bzw. fordern sie als Alternative eine Rückverlegung auf den ursprünglichen Standplatz am Heldenplatz. 3 Weniger Steh-Tage der Pferde Die Fiaker wollen ihre Pferde häufiger einsetzen: Derzeit dürfen Zugpferde in Wien 18 Tage im Monat eingesetzt werden. Die Unternehmer fordern zwei statt drei Stehtage pro Woche, das sei besser für die Pferde. 4 Keine Pflicht, Gummibeschläge zu verwenden Gummi statt Eisen zu tragen sei (noch) nicht sinnvoll: Weltweit sei kein praxistaugliches Modell verfügbar, das nicht in kurzer Zeit aufgerieben sei und mit denen Pferde gut laufen könnten. 5 Gütesiegel und Weltkulturerbe-Status Um ihren Status zu sichern wollen die Fiaker ein Gütesiegel, um Qualität hinsichtlich Tierschutz oder Erscheinungsbild zu sichern. Außerdem soll der Status als Unesco-Weltkulturerbe angestrebt werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.06.2019)