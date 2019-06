Klimastrategie: Rot-Grün adaptiert Ziele

Wien. Von der ökologischen Sanierung Wiener Wohnbauten über das Thema Nachhaltigkeit bis zum Zukunftsthema „Umweltfreundlicher Verkehr“ (E-Autos etc.). Die Forcierung dieser Zukunftsthemen hat die Stadt in der sogenannten Smart-City-Strategie zusammengefasst. Im Zentrum steht dabei eine Frage, die alle Bereiche der Stadt betrifft: Wie sieht die nachhaltige, umweltfreundliche und „intelligent“ gestaltete Stadt der Zukunft aus? Und welche Maßnahmen sind dafür notwendig?

„Hier sind wir laut internationalen Studien ganz vorn dabei“, erklärte Bürgermeister Michael Ludwig am Montag. Trotzdem sei es an der Zeit, diese (langfristige) Strategie zu adaptieren – denn es hätte in der Zwischenzeit einige Entwicklungen gegeben, die eine zeitgemäße Adaption notwendig machen würden, so Ludwig und die designierte grüne Vizebürgermeisterin, Birgit Hebein. Ein Faktor sei die rasante Entwicklung der Digitalisierung. Außerdem seien bereits zwei Drittel der Ziele der bisherigen Smart-City-Strategie erreicht, weshalb man sich neuen Zielen widmen könne, wurde betont.

Die Kernpunkte: Bis 2050 soll Wien seinen CO2-Ausstoß auf null senken und den Ausstieg aus fossilen Energieträgern schaffen. In Wien soll es dann ein Fahrverbot für Autos mit Verbrennungsmotor geben. Zumindest für Autos, die in Wien angemeldet sind. Als Zwischenschritt soll bis 2030 doppelt so viel erneuerbare Energie in der Bundeshauptstadt zur Verfügung stehen wie 2005.

Hebein sieht Wien derweilen auf einem guten Weg zu den Zielen. Im „Modal Split“ (er erhebt, welche Verkehrsmittel die Wiener täglich benutzen) sei die Anzahl der mit dem Pkw zurückgelegten Wege seit Jahren gesunken. (stu)

