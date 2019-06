Stadt Wien forciert Wohnungen mit billiger Miete

Wien unternimmt einen neuen Vorstoß, um in Zeiten der stark wachsenden Stadt deutlich mehr leistbare Wohnungen auf den Markt zu bringen. Konkret kündigt Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) eine deutliche Ausweitung bei der Errichtung von so genannten Smart-Wohnungen an: Ab dem Herbst sollen nicht mehr ein Drittel, sondern die Hälfte der neu geplanten Wohnungen im geförderten Wiener Wohnbau diesem Wohnungstyp entsprechen.

Sozial Schwache im Fokus

Smart-Wohnungen sind besonders günstige Wohnungen mit einer maximalen Miete in der Höhe von 7,50 Euro pro Quadratmeter. Dazu ist der Eigenmittelanteil, der bei Genossenschaftswohnungen für sozial Schwache oft eine unüberwindbare Hürde darstellt, mit nur 60 Euro pro Quadratmeter sehr gering. Wer sich das trotzdem nicht leisten kann, dem stehen zusätzlich noch günstige Kredite und Förderungen der Stadt Wien zur Verfügung.

An wen richten sich diese Wohnungen? Mit den Smart-Wohnungen sollen hauptsächlich sozial Schwache unterstützt werden. Das betrifft Alleinerzieherinnen und Senioren, die nach dem Tod des Partners eine kleinere, leistbare Wohnung benötigen. Oder auch junge Menschen die eine Start-Wohnung brauchen.

Intelligente Grundrisse

Mit dieser Ausrichtung gelten die Smart-Wohnungen seit ihrer Einführung im Jahr 2012 durch den damaligen Wohnbaustadtrat und heutigen Bürgermeister, Michael Ludwig, de facto als Nachfolger der Gemeindewohnungen. Auch, weil durch intelligente Grundrisse die Miete gering gehalten wird. So befinden sich beispielsweise Abstellräume am Gang, die deshalb nicht zur Mietfläche zählen. Ebenso wird der Bau von Balkonen forciert, die ebenfalls nicht zur (zu bezahlenden) Mietfläche zählen. Zum Ausgleich für die etwas geringere Wohnfläche werden bei Wohnbauten, in denen sich Smartwohnungen befinden, Freiräume forciert die von allen Bewohnern genutzt werden können – beispielsweise Gemeinschaftsräume.

Die Ausweitung der Kapazitäten bei den Smart-Wohnungen dient aber nicht nur dazu, sehr günstige Wohnungen anzubieten, erklärten Josef Ostermayer und Michael Pech, Obmann und Obmann-Stellvertreter der Wiener Gemeinnützigen Bauvereinigungen: „Gerade dieser Wohnungstyp ist bei den Wienerinnen und Wienern äußerst beliebt und nachgefragt.“ Gaal: „Es ist auch der kostengünstigste Wohntyp.“

Stadt erhöht Förderungen

Nebenbei: Neu ist bei den Smart-Wohnungen auch die durchschnittliche Wohnungsgröße. Sie wird bei den Neubauprojekten 65 statt (wie bisher) 60 Quadratmeter betragen. Laut Wohnbauträger könne man mit dieser Größe deutlich besser Wohnungen planen als mit 60 Quadratmetern.

Mehr günstigere Wohnungen bedeuten, dass mehr Förderungen seitens der Stadt Wien notwendig sind. „Zwischen 2020 und 2025 wird die Stadt Wien zusätzlich 135 Millionen Euro in das Smart-Wohnbauprogramm investieren“, erklärte Dietmar Teschl, Leiter der MA 50 (Wohnbauförderung). Das sind etwa 9000 Wohnungen.

Wie sich das die Stadt trotz der Schulden von fast sieben Milliarden Euro leisten kann? Laut Teschl durch die anhaltend niedrigen Zinsen und durch die vorzeitige Rückzahlung alter Landesdarlehen von Mietern bzw. Wohnungskäufern an die Stadt. Gaal betonte dabei, dass die Erhöhung des Anteils der Smart-Wohnungen die Durchmischung im sozialen Wohnbau weiter erhöhe.

Für diese neue Strategie müssen auch Gesetze geändert werden (Stichwort: Förderrichtlinien). Der Antrag der Landesregierung soll dabei am 12. Juni erfolgen. Der derzeitige Stand des Smart-Wohnungsprogramms: Bisher wurden 2400 derartige Wohnungen fertig gestellt. Weitere 2600 sind noch in Bau und 3700 in der Planungsphase.