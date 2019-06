Fliegerbombe in Wien-Favoriten entdeckt - Mehrere Gebäude evakuiert

Eine Fliegerbombe hat am Mittwochabend in Wien-Favoriten für größere Absperrungen und Evakuierungen gesorgt. Laut Wiener Polizei wurde die Fliegerbombe auf einer Baustelle bei der Kreuzung Gudrunstraße - Eva-Zilcher-Gasse entdeckt. Beide Straßen wurden gesperrt, teilte die Exekutive via Twitter mit. Außerdem wurden mehrere Gebäude evakuiert. Der Entminungsdienst des Bundesheeres wurde alarmiert.

In Wien 10., Gurdrunstraße Krzg. Eva-Zilcher-Gasse wurde auf der dortigen Baustelle eine Fliegerbombe aufgefunden. Die Gudrunstraße sowie Eva-Zilcher-Gasse werden in diesem Bereich dzt. gesperrt. Es wird empfohlen, diesen Bereich großräumig zu umfahren. #verkehrsinformation ^vlz — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 5. Juni 2019

(APA)