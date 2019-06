Wiens erster Regenbogen-Zebrastreifen

Über Nacht hat die Stadt Wien ein weiteres Symbol für Toleranz bekommen: Der Zebrastreifen über den Ring zwischen Burgtheater und Rathaus ist seit heute, Donnerstag, in den Farben des Regenbogens bemalt.

Neben einigen Parkbänken, die anlässlich der derzeit stattfindenden Euro Pride in Wien in den Farben des Regenbogens gestrichen wurden, ist nun also auch der Zebrastreifen - die bunten Streifen wechseln sich mit den weißen des Schutzweges ab - vor dem Burgtheater ein buntes Symbol, das Wien als tolerante „Rainbow City“ auszeichnen soll. Vor dem Rathaus steht derzeit auch das „Pride Village“ der Euro Pride.

Bunter Schutzweg bleibt

Der Zebrastreifen in den Farben des Regenbogens wird aber auch über die Euro Pride hinaus (diese endet am 16. Juni) bestehen bleiben: Auf ihrer Facebook-Seite kündigte die grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou an, dass die bunte Bemalung dauerhaft bleiben werde.

