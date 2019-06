Kardinal Schönborn wieder da

Wien. Zu Pfingsten endet in der katholischen Kirche die Osterzeit. Zu Pfingsten endet diesmal auch die öffentliche Absenz Kardinal Christoph Schönborns. Nach seiner Operation wegen eines Prostatakarzinoms Anfang Mai zelebriert er am Pfingstsonntag im Stephansdom um 10.15 Uhr wieder das Pontifikalamt.

Die Messe wird der erste große öffentliche Auftritt des 75-jährigen Wiener Erzbischofs sein, der noch rekonvaleszent ist. Bereits seit Dienstag ist der Kardinal wieder zurück in Wien und hat seine Amtsgeschäfte im Büro aufgenommen. Am Donnerstag gab es den ersten öffentlichen Termin: Anlass war das Zehn-Jahr-Jubiläum der Nikolausstiftung der Erzdiözese. Sie ist Dachorganisation kirchlicher Kindergärten und Horte an 86 Standorten. Einer befindet sich auf Initiative Schönborns in „seinem“ Erzbischöflichen Palais, wo die Feier stattgefunden hat. Nächste Woche findet dort beziehungsweise in dem nach den Bauarbeiten (endlich) wieder zugänglichen, aber noch ungepflasterten Innenhof der Sommerempfang statt.

An die Politik appelliert Schönborn, dass es in der aktuell politisch angespannten Situation wichtig sei, nicht dem „Ungeist“ Platz zu geben. Zu Pfingsten, dem Fest des Heiligen Geistes, solle man von Gott einen „Geist des Miteinanders, der Gemeinsamkeit und der Hoffnung“ erbitten. Denn, so der Kardinal in der Zeitung „Heute“: „Österreich braucht jetzt diesen guten Geist!“ (red.)

