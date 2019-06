Grüne Stadtplanung: Heumarkt – und sonst?

Was bleibt von Maria Vassilakou – oder müsste man sagen: Von Christoph Chorherr? Der grüne Fußabdruck ist bei der Stadtplanung (mit Ausnahmen wie dem Heumarkt) weniger greifbar als in der Verkehrspolitik. Warum? Erstens weil sich Stadtplanung schwer vom Wohnbau(-Ressort) abgrenzen lässt. Zweitens ist Planung ein Langzeitprojekt. Einerseits mussten/durften die Grünen schon beschlossene Vorhaben abwickeln (Hauptbahnhof, Sonnwendviertel, Seestadt). Andererseits wirkt sich ihr eigener Input (z. B. bei der Bauordnung) ebenfalls erst mit Zeitverzögerung aus. Und drittens: Stadtplanung an sich spielt sich weniger im Alltag, mehr in Planungsbüros ab – manche Änderungen sehen nur Fachleute.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft