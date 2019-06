Der abgesagte Streik der Wiener Fiaker

Der Dienstag hätte der Tag des großen Streiks der Wiener Fiakerunternehmer sein sollen. Der ganztägige Protest mit bis zu 150 Pferden rund um das Wiener Rathaus fand dann aber doch nicht statt: Da sich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) offen für Gespräche gezeigt habe, habe man vom Streik abgesehen, heißt es von den Wiener Fiakern.

„Da ist ein Ruck vorwärts gegangen. Der Bürgermeister hat bekräftigt, dass ihm die Fiaker sehr am Herzen liegen und uns ersucht, ihm unsere Forderungen zu übermitteln.“ Dies sei am Dienstag statt des Streiks passiert. Ein Gespräch mit dem Bürgermeister (oder seinem Team) sei geplant, einen Termin gebe es noch nicht.

Mehr Standplätze

Die Forderungen sind seit der Vorwoche bekannt: So verlangen die Fiaker-Betriebe, dass der prominente Standplatz am Stephansplatz, der von 24 auf zwölf Plätze verkleinert wurde, wieder um mindestens sechs Plätze vergrößert wird. Bei großer Nachfrage seien zwölf Fiaker zu wenig – die Pferde könnten sich so auch kaum erholen.

Weiters wollen die Fiaker ihren Standplatz am Michaelerplatz behalten, eine Verlegung in eine der Seitengassen kommt für sie nicht in Frage. Ein weiterer Punkt sind die straßenschonenden Gummibeschläge (statt Hufeisen), die sich in Tests nicht bewährt hätten.

Sehr wohl protestiert haben – als Pferde verkleidet – am Dienstag Aktivisten des „Vereins gegen Tierfabriken“ (VGT). Ein Fiakerfahrer soll dabei laut VGT einen Demonstranten beschimpft und tätlich angegriffen haben. Ehe die Polizei eintraf, habe der Kutscher den Standplatz verlassen, so die Tierschützer in einer Aussendung.

(mpm)