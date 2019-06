Falschparker beschimpft weiblichen Parksheriff wüst

Obszöne Beschimpfungen hat eine Kontrolleurin der Wiener Parkraumüberwachung über sich ergehen lassen müssen, nachdem sie einen 49-jährigen Autolenker in der Alliiertenstraße in Wien-Leopoldstadt am Mittwochabend auf sein falsch geparktes Auto hingewiesen hatte. Erst die Intervention eines Polizeibeamten beruhigte den Autolenker, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der zunehmend aggressive 49-jährige Falschparker wollte seine Identität zunächst nicht preisgeben, woraufhin der hinzugekommene Polizeibeamte eine Festnahme aussprach. Dadurch beruhigte sich der Mann und gab seinen Führerschein heraus. Die Festnahme wurde aufgehoben und der 49-Jährige wegen seines aggressiven Verhaltens, Anstandsverletzung, eines Führerscheindeliktes und Falschparkens angezeigt.

(APA)