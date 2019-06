Ich seh, was du nicht siehst

Man merkt den Unterschied auf jeder Wiese, an jedem Baum und auf jeder Bank. Als wir in die Nähe des Augartens gezogen sind, fünfzehn Jahre ist das jetzt her, ist der Park eine lose bespielte Fläche gewesen. In der Früh drehten Läufer ihre Runden, Hundebesitzer führten ihre Hunde äußerln, Nachmittags fielen die Kindergartenkinder in lauten Rudeln über die rudimentär bestückten Spielplätze her. Bei Sonnenschein breiteten einzelne Grüppchen ihre Picknickdecken aus. Die Runde schweigender, rauchender älterer Männer, die sich an der Nordseite des Parks immer zum Boule-Spiel treffen, haben ausgesehen, als seien sie schon seit Jahrzehnten da.



Aber zwischen den einzelnen Benutzungen war viel Nichts. Zeitliches Nichts, räumliches Nichts. Es gab ganze Tage, da war alles leer, weil ein kalter Wind wehte oder weil der Boden nass war. Es gab Abende, an denen man nicht sicher war, ob der Parkwächter einen vielleicht schon eingesperrt hatte, weil man in der Dämmerung plötzlich keinen Menschen mehr sah. Es gab auch undefinierte, wilde Zonen zwischen den Wegen: Dort raschelte es verdächtig im Gestrüpp, schwirrte es voller Insekten, und Kinder, die besonders mutig waren, erzählten manchmal von unheimlichen Begegnungen. Mindestens Tiere lebten dort drin.

