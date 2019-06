Wehrgasse: Fünf Jahre Begegnung

Wien. Begonnen hat alles mit ein paar Kletterpflanzen. Anrainer hatten Blumentröge auf den Gehsteig gestellt, um die ansonsten eher graue Gasse zu behübschen. Die Begrünung der Wehrgasse im fünften Bezirk kam gut an – war aber, Wien bleibt Wien, ohne Genehmigung erfolgt und daher verbotenerweise passiert.



Nun hätten die Behörden die Pflanzen natürlich einfach entfernen lassen können. Weil man aber erkannte, dass die Wehrgasse in Sachen Attraktivität vorsichtig formuliert durchaus noch Luft nach oben hat, griff der Bezirk eine Idee auf, die fast zeitgleich ein paar Hundert Meter entfernt auf der Mariahilfer Straße bereits in Planung, aber in Wien noch komplett unerprobt war: eine Begegnungszone. Die Mariahilfer Straße bekam bekanntlich derer gleich zwei, die die (nach Protesten verkleinerte) Fußgängerzone umrahmen und in denen Autos, anders als in der Fußgängerzone, nach wie vor erlaubt sind. In Margareten wurde 2014, der Antrag kam wenig überraschend von Rot und Grün, für einen Teil der Wehrgasse ebenso die Umgestaltung zur Begegnungszone beschlossen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.06.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft