Hitze: Fiaker bleiben heute im Stall

Wien. Wiens Fiaker bleiben am heutigen Samstag zumindest am Nachmittag daheim – da Temperaturen von mehr als 35Grad Celsius prognostiziert werden. Das teilte Ursula Chytracek, die Sprecherin der Fiaker in der Wirtschaftskammer Wien, am Freitag mit. Personen, die eine Fahrt reserviert haben, wurden informiert.

„Aufgrund der angekündigten Hitze wurden bereits bestellte Fuhren von Samstagnachmittag auf -vormittag umdisponiert. Unsere Pferde werden am Nachmittag bei den zu erwartenden 35 Grad also in den Ställen stehen. Denn es ist uns Fiakern wichtig, im Sinn unserer Pferde, diese Regelung einzuhalten“, versicherte die Kammervertreterin. Unternehmer und Fahrer würden genau auf die Temperaturentwicklung an heißen Tagen achten, beteuerte sie. Die Pferde dürfen bei Temperaturen ab 35 Grad nicht mehr im Einsatz sein.

Hitze auch beim Nova Rock

Das gilt für die Musiker und Fans des Nova Rock in Nickelsdorf nicht. Für das Festival, das seit Donnerstag bis Sonntag abgehalten wird, werden am heutigen Samstag extreme Hitze und morgen auch Gewitter erwartet. Bis jetzt sei die Lage ruhig. Die Veranstalter haben vermehrt Wasserstellen aufgestellt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.06.2019)