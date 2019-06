Wien. Es sind schwere Vorwürfe inklusive der Beschreibung von Missständen, die ein Mediziner in einem Brief an die „Presse“ festhält. Das Wiener Wilhelminenspital werde seit dem Abgang der damaligen Ärztlichen Direktorin, Barbara Hörnlein, vor rund drei Jahren nur noch interimistisch geleitet, weshalb dort chaotische Zustände herrschen und wichtige Entscheidungen auf die lange Bank geschoben würden.

