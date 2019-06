20-Jähriger verprügelt Kindsmutter und flieht mit Kinderwagen

Ein 20-jähriger Österreicher hat die Mutter seines fünf Monate alten Kindes am Sonntagabend in Wien-Favoriten verprügelt. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit dem Kinderwagen der Frau, in dem sich die Tochter befand, berichtete die Polizei am Montag. Weil er von einer Zeugin der Tat verfolgt wurde, ließ er Tochter und Kinderwagen bald zurück. Die Frau wurde leicht verletzt.

Dem Vorfall ging ein Anruf des Mannes an die Kindsmutter voraus. Er forderte, dass sie auf die Straße kommen solle, da er seine Tochter sehen wolle. Da die 18-Jährige sich anfangs weigerte, drohte er ihr mit dem Umbringen. Davon eingeschüchtert begab sie sich auf die Straße und wurde prompt mit Schlägen gegen den Kopf traktiert.

Polizisten nahmen Kontakt zum Tatverdächtigen auf und überzeugten ihn, auf die Inspektion in der Ada-Christen-Gasse zu kommen. Nach seiner Einvernahme wurde er wegen schwerer Körperverletzung, schwerer Nötigung und versuchter Kindesentziehung auf freiem Fuß angezeigt.

(APA)