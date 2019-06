Kürzere Wartezeiten für Krebspatienten

Wien. Im Donauspital nahm am Mittwoch das neue Zentrum für Radioonkologie und Strahlentherapie seinen Teilbetrieb auf. Der Vollbetrieb ist für Ende 2019 geplant. „Wir hatten versprochen, die Wartezeiten zu verkürzen und den Ausbau mit neuen Geräten voranzutreiben. Das ist uns gelungen“, sagt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). „Innerhalb von zwei Jahren wurden zwei neue Zentren in Betrieb genommen – im Herbst 2017 in Hietzing und nun im Donauspital.“ Die Wartezeiten auf Therapieplätze hätten sich seitdem kontinuierlich verkürzt. Ab 2020 sollen fast doppelt so viele Patienten behandelt werden können wie noch vor zwei Jahren. (red.)

