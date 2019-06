"Ich liebe euch!": Emotionaler Abschied von Maria Vassilakou

"Ich liebe euch, danke!" - Mit diesen Worten hat sich Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou bei der Landesversammlung am Samstag von den Grünen verabschiedet. Als ihre Nachfolgerin wurde Birgit Hebein nominiert. 438 Delegierte votierten in der Landesversammlung für die Entsendung der Noch-Gemeinderätin in die Stadtregierung. Das waren 94,19 Prozent der abgegebenen Stimmen.

"Es waren großartige lange, lange Jahre"", resümierte Vassilakou ihre Zeit in der Stadtpolitik. Wobei sie keine "eitle Leistungsbilanz" ziehen wolle, wie sie betonte. Stattdessen gab es Danksagungen an die Weggefährtinnen und Weggefährten. Manchmal, so verhehlte sie nicht, würden einem die Trümmer um die Ohren fliegen.

"Schon eigentlich unglaublich, aber wahr: 24 Jahre meines Lebens. Ich bin 1996 Gemeinderätin geworden", schilderte die gebürtige Griechin - die bereits 1993 bei der Partei angedockt ist - ihren Werdegang. Mit dabei hatte sie etwa ihrer erste handgeschriebene Rede aus dem Herbst 1995, mit der sie sich um ein Mandat beworben hat. "Ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wie ich zu Peter Pilz gebracht wurde zum Kennenlerntermin und da staunte ich nicht schlecht über das Aquarium, wo er Piranhas hielt."

"Die Mariahilfer Straße ist unser aller Projekt"

Die Grünen hätten ihr die Möglichkeit geschenkt, die Stadt zu verändern. Wobei sie betonte, dass sie Mitstreitern Gesicht und Stimme gegeben habe, die selber oft maßgeblich an der Umsetzung von Vorhaben beteiligt gewesen wären. "Die Mariahilfer Straße ist unser aller Projekt", meinte sie etwa.

Zuvor hatte das Grüne Urgestein Christoph Chorherr - der selbst erst kürzlich aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist - Vassilakou in einer Rede gewürdigt: "Du hast für uns Grüne und die Stadt Unglaubliches geleistet. Dafür möchte ich mich ganz tief vor dir verneigen. Danke, Maria.“ Die Politik sei ein hartes Geschäft. Am härtesten seien Verletzungen aus den eigenen Reihen: "Es ist naiv zu glauben, dass die eigene Partei immer nur Hundert Prozent hinter einem steht." Er bewundere Vassilakou "unendlich" dafür, dass sie sich zwar manchmal "einen wirklich harten Panzer" anziehen habe müssen, "aber nie zum seelischen Zombie" geworden sei. "Du bist ein unglaublich lustiger, seelenzärtlicher Mensch geblieben", fand ihr langjähriger Wegbegleiter.

Die scheidende Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin wurde von den Teilnehmern der Landesversammlung mit minutenlangen Standing Ovations gewürdigt.

Landesliste für die kommende Nationalratswahl

Bei der heutigen Landesversammlung der Wiener Grünen wird über die Zusammensetzung der Landesliste für die kommende Nationalratswahl entschieden. Insgesamt bewerben sich 29 Personen um die vorderen Plätze. Sie dürfen sich heute vor dem Wahlgang den Delegierten präsentieren. Abgestimmt wird nach dem "Single Transferable Vote", ein System, dass quasi eine automatisierte Stichwahl beinhaltet.

In Zahlen 26

Jahre war Vassilakou alt, als Peter Pilz die Generalsekretärin der Hochschülerschaft ins Rathaus holte. Mit 50 Jahren verabschiedet sie sich. 14,6

Prozent erreichten die Wiener Grünen 2010. Ihr bisher bestes Ergebnis. Das war, bevor sie in die Regierung kamen. 14

-tausend und 600 Menschen haben Vassilakous Facebook-Seite abonniert.

Auch eine Rede Hebeins steht auf dem Programm, genauso wie ein Auftritt von Bundesparteichef Werner Kogler. Der Grünen Basis - rund 500 Personen sind erschienen - steht im "Studio 44" am Rennweg jedenfalls ein längerer Tag bevor: Das Ergebnis der Listenwahl wird wohl erst in den Abendstunden vorliegen.

