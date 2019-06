So neu sind Wiens Grüne unter Neo-Chefin Birgit Hebein

Wien. Es ist das Zeichen einer neuen Zeit. Am Mittwoch wird im Wiener Gemeinderat Birgit Hebein, Neo-Chefin der Wiener Grünen, als Vizebürgermeisterin und Stadträtin angelobt. Damit endet nach rund neun Jahren die Ära Maria Vassilakous als grüne Frontfrau in der Stadtregierung. Eines ist bereits zu sehen: Hebein, die die Wiener Grünen als Spitzenkandidatin in die Wien-Wahl 2020 führen wird, setzt ihre Schwerpunkte anders als Maria Vassilakou. Der Wechsel wird sich also massiv auf die Wiener Grünen auswirken – auf mehreren Ebenen.

