Nach Donauinselfest vermisster Kärntner gefunden

Ein 32-jähriger Kärntner, der das Donauinselfest besucht hatte und seit Freitag vermisst worden war, ist am Montagabend aufgefunden worden. Stephan R. sei gegen 19.00 Uhr von einem Kunden in einer Tankstelle in der Gudrunstraße in Wien-Favoriten wiedererkannt worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Zuvor war der Mann in Wien herumgeirrt, er sei aber wohlauf.

(APA)