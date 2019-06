Wo das heiße Wien am kühlsten ist

Wien. Es wird, so viel können die Meteorologen jetzt schon sagen, der heißeste Juni der Messgeschichte. Und der heutige Mittwoch wird dabei der – vorläufig – heißeste Tag des Jahres: 38 Grad werden im Westen erwartet, in Wien dürften es 35 bis 36 Grad werden – und gerade in der Großstadt sind derartige Hitzetage besonders schwer erträglich.

